Başkan Erdoğan'dan 'Terörsüz Türkiye' mesajı: "Terörsüz Türkiye'de son düzlükteyiz"

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Malazgirt Zaferi’nin 954’üncü yıl dönümünde Ahlat’ta konuştu. “Ahlat Kızılelma’nın anahtarıdır” diyen Erdoğan, “Mazlumlara ümit, dostlarımıza güven, düşmanlarımıza korku veren birliğimizi koruyacağız” mesajını verdi. Başkan Erdoğan ayrıca terörsüz Türkiye süreci için “Son düzlükteyiz” vurgusu yaptı.

