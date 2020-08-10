Başkan Erdoğan’dan tarihi sözler! "Bugün tüm engeller ortadan kalkmıştır"

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Twitter mesajında “Bugün 10 Ağustos. Sayın Cumhurbaşkanımız’ın doğrudan halk tarafından seçilişinin 6. yıldönümü. Bir başka deyişle güçlü ve büyük Türkiye’nin geri dönülmez bir şekilde yükselişe geçişinin 6. sene-i devriyesi. Kutlu olsun!” dedi. Altun’un paylaştığı videoda Başkan Erdoğan’ın 10 Ağustos 2012’de yaptığı tarihi balkon konuşması yer aldı. Videoda; 3 Kasım 2002'de milletin partisinin iktidara gelmesiyle TBMM'nin milletle kucaklaştığını söyleyen Erdoğan, "Bugün doğrudan seçtiği cumhurbaşkanı ile artık Çankaya ile millet arasındaki tüm engeller ortadan kalkmıştır” ifadeleri yer aldı. Şeyh Edebali'nin "milleti yaşat ki devlet yaşasın öğüdü"nün gerçekleştiğini belirten Erdoğan'ın o günkü konuşmasında, "Çankaya bugün milli iradenin tam egemenliği altına girmiştir" sözlerine yer verildi.