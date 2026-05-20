Başkan Erdoğan’dan tarihi mesaj: “Bu yol uzaktır menzili çoktur!”

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM grup toplantısında gerçekleştirdiği hitabıyla adeta tarihe not düştü. Türkiye'nin demokrasi mücadelesinden ve siyasi yolculuğunun zorluklarından bahseden Erdoğan, Yunus Emre'nin dizeleriyle başladığı konuşmasında, vesayete ve darbelere karşı verilen sarsılmaz mücadeleyi bir kez daha tüm dünyaya ilan etti. "Biz bu yola şuurla çıktık" diyen Başkan Erdoğan, geçmişin ağır bedellerini hatırlatarak Türkiye'nin aydınlık geleceğine olan inancını vurguladı.