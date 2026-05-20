Kılıçdaroğlu'ndan CHP'ye ikinci arınma çağrısı: Doğru ama geç kalınmış hamle

Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisine yönelik "arınma" çağrısıyla siyaset gündemine bomba gibi düştü. Takvim Gazetesi Yazarı Ekrem Kızıltaş, Kılıçdaroğlu’nun 2010’dan bu yana partiyi sürüklediği eksen kaymasını, milli çıkarlara karşı alınan tavırları ve son dönemde ayyuka çıkan yolsuzluk iddialarını A Haber ekranlarında masaya yatırdı. Kızıltaş, Kılıçdaroğlu’nun bugünkü tespitlerinin doğru olduğunu ancak geç kalınmış bir hamle olduğunu söyledi.