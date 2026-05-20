Başkan Erdoğan'dan tarihi mesaj: Bu dava için bin Erdoğan gelir

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM grup toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. Muhalefete tepki gösteren Başkan Erdoğan, "Başta CHP olmak üzere muhalefeti kıskandıran, muhalefetin gençlerle ilgili iddialarını tek tek çürüten bir şölene imza attık." dedi. Net mesajlar veren Erdoğan, "Bir Tayyip Erdoğan gider ama bu davayı omuzlayacak bin Tayyip Erdoğan gelir. Bize düşen, bizden öncekilerden devraldığımız sancağı yere düşürmeden bizden sonrakilere devretmektir. Bizim davamız budur. " ifadelerini kullandı.