Kemal Kılıçdaroğlu'ndan ikinci "arınma" çağrısı: CHP haramın ve kirlenmişliğin sığınağı asla olamaz

CHP’nin eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, dikkat çeken açıklamalarla bir kez daha “arınma” çağrısında bulundu. Partisine yönelik sert mesajlar veren Kılıçdaroğlu, “Cumhuriyet Halk Partisi haramın ve kirlenmişliğin sığınağı asla olamaz” diyerek siyasette ahlak ve vicdan vurgusu yaptı. Açıklamasında tehditlere boyun eğmeyeceğini belirten Kılıçdaroğlu, “İftiralarınız da tehditleriniz de vız gelir” dedi.