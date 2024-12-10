Başkan Erdoğan’dan Suriye diplomasisi! Peş peşe kritik görüşmeler

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ile bir görüşme gerçekleştirdi. Telefon aracılığı ile yapılan görüşmede Suriye'deki son gelişmeler ele alındı. Başkan Erdoğan ayrıca; Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile görüşmesinde Suriye'deki son gelişmeler, bölgesel ve küresel konular ele alındı. Temaslarını sürdüren Başkan Erdoğan İtalya Başbakanı Meloni ile gerçekleştirdiği görüşmede Suriye'de toprak bütünlüğüne vurgu yaparak bölgenin terör unsurlarından temizlenmesinin şart olduğunu belirtti. Başkan Erdoğan'ın AB Komisyonu Başkanı ile yaptığı görüşmede ise Suriye'deki son durum ele alındı. .

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN