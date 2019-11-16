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16.11.2019

Başkan Erdoğan'dan son dakika EYT (Emeklilikte Yaşa Takılanlar) açıklaması |Video

Son dakika haberi... Sosyal Güvenlik Kurumu Topkapı kampüsünde düzenlenen, sosyal güvenlik merkezleri toplu açılış töreninde konuşan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Emeklilikte Yaşa Takılanlar (ETY) ile ilgili flaş açıklamalarda bulundu.

Başkan Erdoğan'ın Sosyal Güvenlik Kurumu Topkapı kampüsünde düzenlenen, sosyal güvenlik merkezleri toplu açılış töreninde yaptığı EYT ile ilgili açıklamalardan satır başları;

"İSKANDİNAV ÜLKELERİNİN HEPSİ BU SİSTEMLE BATTI"

Tutturmuş bir EYT, erken emeklilik. İskandinav ülkelerinin hepsi bu sistemle battı. Bizim ülkenin başına da bu erken emekliliği dolayanlar bunun bedelini ödediler. Niçin erken emeklilik? Bırakalım ne zaman emekli olması gerekiyorsa o zaman emekli olsun ve parasını alsın. Erken emekli olduğu zaman ideal ücreti alamayacak hem de ikinci bir iş aramak suretiyle ikinci iş ile işsizliğe öncü olacak. SGK sistemimizin çökmesini istemelerinin tek sebebi kaos ortamından kendilerine siyasi rant devşirme hesabıdır.

"ARKADAŞLARIMA SÖYLÜYORUM..."

Biz bunu yapmayacağız. Arkadaşlarıma söylüyorum. Beni bu yola asla teşvik etmeyin. Milletimin zararına olan bir şeye asla yokum. Seçim kaybetsek de yokum. Bütün dünya bizim sistemimizi kendine uyarlamaya çalışıyor, bizdeki bazı köhne zihniyetler sistemi çökertmek için hinlik peşinde koşuyor.

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