Başkan Erdoğan'dan Soçi dönüşü kritik mesajlar: Tahıl Anlaşması, Suriye ile normalleşme, Rus gazının Türkiye üzerinden transferi...

Son dakika haberi | Başkan Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yaptığı görüşme sonrası Türkiye'ye dönüşte uçakta gazetecilerle konuştu. Soçi'de yapılan diplomasi trafiğinin ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Erdoğan; Suriye, Tahıl Anlaşması'nın devamı, Rus gazının Türkiye üzerinden Avrupa'ya transferi ve Afrika'daki darbeler konusunda önemli değerlendirmelerde bulundu. Uçakta yer alan A Haber Spikeri Banu El, detayları canlı yayında anlattı.

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