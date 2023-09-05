05 Eylül 2023, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Başkan Erdoğan'dan Soçi dönüşü kritik mesajlar: Tahıl Anlaşması, Suriye ile normalleşme, Rus gazının Türkiye üzerinden transferi...

Başkan Erdoğan'dan Soçi dönüşü kritik mesajlar: Tahıl Anlaşması, Suriye ile normalleşme, Rus gazının Türkiye üzerinden transferi...

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 05.09.2023 13:32
Son dakika haberi | Başkan Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yaptığı görüşme sonrası Türkiye'ye dönüşte uçakta gazetecilerle konuştu. Soçi'de yapılan diplomasi trafiğinin ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Erdoğan; Suriye, Tahıl Anlaşması'nın devamı, Rus gazının Türkiye üzerinden Avrupa'ya transferi ve Afrika'daki darbeler konusunda önemli değerlendirmelerde bulundu. Uçakta yer alan A Haber Spikeri Banu El, detayları canlı yayında anlattı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Başkan Erdoğan’dan Soçi dönüşü kritik mesajlar
Başkan Erdoğan'dan Soçi dönüşü kritik mesajlar
Başkan Erdoğan’dan çok sert yanıt
Başkan Erdoğan'dan çok sert yanıt
İstanbul’da DEAŞ operasyonu
İstanbul'da DEAŞ operasyonu
FETÖ’nün “Kiralık ev” fırsatçılığı
FETÖ’nün “Kiralık ev” fırsatçılığı
Öğretmen adaylarına atama müjdesi!
Öğretmen adaylarına atama müjdesi!
CHP’de genel başkanlık yarışı
CHP'de genel başkanlık yarışı
CHP’li vekiller Togg’a hayran kaldı
CHP'li vekiller Togg'a hayran kaldı
İYİ Partili Adnan Beker’den bomba itiraf
İYİ Partili Adnan Beker'den bomba itiraf
Gençlerin gözü de Kabine’de
Gençlerin gözü de Kabine'de
Kaçak yapıya yeniden başladı!
Kaçak yapıya yeniden başladı!
Kabine bugün toplanıyor
Kabine bugün toplanıyor
Gözler kritik Kabine’de! İşte Kabine’nin gündemindeki konular
Gözler kritik Kabine'de! İşte Kabine'nin gündemindeki konular
Daha Fazla Video Göster