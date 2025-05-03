03 Mayıs 2025, Cumartesi

A HABER VİDEO

Haberler Gündem Videoları Başkan Erdoğan'dan Sırrı Süreyya Önder'e taziye mesajı!
Başkan Erdoğan’dan Sırrı Süreyya Önder’e taziye mesajı!

Başkan Erdoğan'dan Sırrı Süreyya Önder'e taziye mesajı!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 03.05.2025 19:00
Güncelleme:03.05.2025 19:00
Başkan Erdoğan, TEKNOFEST KKTC Ödül Töreni'nde TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'in vefatına ilişkin taziye mesajında bulundu. Başkan Erdoğan, "İstanbul Milletvekili ve TBMM Başkanvekili Sayın Sırrı Süreyya Önder'in vefatından duyduğum üzüntüyü burada ifade etmek istiyorum. Merhum Önder'in de son dönemde büyük emek verdiği Terörsüz Türkiye menziline vasıl olacağımıza yürekten inanıyorum." ifadelerini kullandı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Başkan Erdoğan’dan Sırrı Süreyya Önder’e taziye mesajı!
Başkan Erdoğan’dan Sırrı Süreyya Önder’e taziye mesajı!
Başkan Erdoğan'dan Sırrı Süreyya Önder'e taziye mesajı!
Başkan Erdoğan: Boykot dediler, meydan tıklım tıklım dolu!
Başkan Erdoğan: "Boykot dediler, meydan tıklım tıklım dolu!"
Başkan Erdoğan: Başörtüsüyle uğraşan karşısında bizi bulur!
Başkan Erdoğan: "Başörtüsüyle uğraşan karşısında bizi bulur!"
Başkan Erdoğan: Bu topraklarda ev sahibiyiz
Başkan Erdoğan: "Bu topraklarda ev sahibiyiz"
Başkan Erdoğan TEKNOFEST KKTC Ödül Töreni’nde!
Başkan Erdoğan TEKNOFEST KKTC Ödül Töreni'nde!
Sırrı Süreyya Önder için başsağlığı mesajları!
Sırrı Süreyya Önder için başsağlığı mesajları!
Hastane: Önder 16.10’da hayatını kaybetti!
Hastane: Önder 16.10'da hayatını kaybetti!
Başkan Erdoğan’dan KKTC çıkarması: Soyadımız Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’dir
Başkan Erdoğan'dan KKTC çıkarması: Soyadımız Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'dir
Sırrı Süreyya Önder hayatını kaybetti!
Sırrı Süreyya Önder hayatını kaybetti!
Ayırma ve dışlama milliyetçiliğe aykırı
"Ayırma ve dışlama milliyetçiliğe aykırı"
Trump şimdi de papa oldu!
Trump şimdi de “papa” oldu!
Papalık seçimi hazırlıkları başladı
Papalık seçimi hazırlıkları başladı
Daha Fazla Video Göster