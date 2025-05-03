Başkan Erdoğan’dan Sırrı Süreyya Önder’e taziye mesajı!

Başkan Erdoğan, TEKNOFEST KKTC Ödül Töreni'nde TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'in vefatına ilişkin taziye mesajında bulundu. Başkan Erdoğan, "İstanbul Milletvekili ve TBMM Başkanvekili Sayın Sırrı Süreyya Önder'in vefatından duyduğum üzüntüyü burada ifade etmek istiyorum. Merhum Önder'in de son dönemde büyük emek verdiği Terörsüz Türkiye menziline vasıl olacağımıza yürekten inanıyorum." ifadelerini kullandı.

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