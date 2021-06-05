Başkan Erdoğan'dan Şırnak Valisi ile esprili soru: Makas yoksunu musun?

Erdoğan, 5 Haziran Dünya Çevre Günü dolayısıyla gerçekleştirilen toplu açılış töreninde Şırnak’a canlı olarak bağlandı. Açılış sırasında Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Şırnak Valisi Ali Hamza Pehlivan arasında yaşanan ilginç diyalog dikkat çekti. Pehlivan’ın elinde makas olmadığını gören Erdoğan, esprili bir dille Vali’ye “Makas yoksunu musun?” şeklinde soru yöneltti.