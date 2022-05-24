24 Mayıs 2022, Salı
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Başkan Erdoğan'dan sınır ötesi harekat sinyali! İlk hedef Tel Rırat ve Münbiç mi?
Kabine toplantısının ardından açıklamalarda bulunan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Suriye'ye yönelik 5'inci harekatın sinyalini verdi. Açıklamayla gözler tekrar bölgeye çevrildi. Özelikle terör örgütünün aktif olduğu Tel Rıfat ve Münbiç hedefler arasında. Gelişmeleri A Haber ekibinden Kerim Ulak anlattı.