17 Nisan 2025, Perşembe
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Başkan Erdoğan’dan Silvan Tüneli kazı başlangıç töreninde önemli açıklamalar
Türkiye’nin sulama alanında en büyük tüneli olacak Silvan Sulama Tüneli’nde kazı çalışmaları, düzenlenen törenle başladı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan canlı bağlantıyla iştirak etti. Başkan Erdoğan, '(Silvan Sulama Tüneli) Bu coğrafyanın kaderini değiştirecek. Ekonomiye yıllık 30 milyar TL katkı sağlayacak.' dedi.