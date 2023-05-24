Başkan Erdoğan'dan seçim mesajı: Hınç ve nefret furyasını reddediyoruz

Son dakika haberine göre Başkan Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Devlet-millet el ele vererek yaralarımızı süratle sarıyoruz. Önümüzdeki Ekim-Kasım gibi de inşallah sizleri yeni yuvalarınıza kavuşturmaya başlayacağız." dedi.

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