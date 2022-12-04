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Başkan Erdoğan’dan Şanlıurfa’daki “GENÇLERLE BULUŞMA” programında flaş açıklamalar

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Giriş: 04.12.2022 21:26
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, dün Şanlıurfa’ya gerçekleştirdiği kritik ziyaret sonrası “GENÇLERLE BULUŞMA” programında flaş açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, "Bu seçimde ilk defa Şanlıurfa'da 250 bin oy kullanacak gencimiz var. Toplu açılış ve mitinglerde Şanlıurfa zirve yaptı. Mitinge 120 bin kişi katıldı." dedi. “Başkan Erdoğan, Külliye'yi Türkiye'nin şanı için yaptı” ifadelerine yer veren usta sanatçı İbrahim Tatlıses, “Kimse bizim bayrağımızı indiremeyecek. Başkan Erdoğan'ın yanındayım.” açıklamasını yaptı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "vizyon" belgesini de eleştiren Başkan Erdoğan, “Bay Kemal güya zihinde ne var ne yok bunları anlatıyormuş. Elin birilerini toparlamış etmiş, uyuyanlar mı ararsın. Bunun yanında ne dediği anlaşılmayan sözler mi ararsın. Biz dedik ki Şanlıurfa'da zihin devrimi yapacağız.” cümlelerine yer verdi. Dünyaya "Türkiye Yüzyılı" mesajı da veren Başkan Erdoğan, "'Artık ödediğimiz bedellerin, çektiğimiz acıların, yaptığımız fedakarlıkların, döktüğümüz alın terlerinin karşılığını alma vakti gelmiştir. Hazreti Mevlana'nın o pergel metaforuna uygun şekilde, bir ayağımızı ülkemize ve değerlerimize sabitleyip, diğeriyle tüm dünyayı kuşatacağımız bir dönemdeyiz." şeklinde konuştu.
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