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05.02.2020

Başkan Erdoğan'dan rekor oyla kazanılan Delice’de önemli açıklamalar

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 31 Mart Yerel Seçimleri'nde AK Parti'ye en fazla oyun veren Kırıkkale’nin Delice ilçesinde düzenlenen mitingde gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, "Biz prim yapmanın peşinde değil, asırlık planların peşindeyiz. Ecdadımız gibi. Biz evlatlarımıza sözü geçen bir ülke bırakma derdindeyiz." dedi. Başkan Erdoğan Van'da yaşanan çığ faciasıyla ilgili olarak, "Van'da hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara şifa diliyorum." ifadelerini kullandı.

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