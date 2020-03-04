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04.03.2020

Başkan Erdoğan'dan Putin ile yapacağı İdlib görüşmesi öncesi flaş açıklama | VİDEO

Partisinin grup toplantısı sonrası gazetecilerin sorularını yanıtlayan Başkan Erdoğan, ABD'nin "mühimmat" açıklamasına ve Putin ile görüşmesi hakkında kritik mesajlar verdi. Erdoğan, "Beklentimiz bölgede ateşkesin sağlanması." dedi.

Başkan Erdoğan, grup toplantısı sonrasında bir grup gazetecinin sorularını yanıtladı.

Erdoğan, James Jeffrey'nin 'Mühimmat sağlamak istiyoruz' şeklindeki açıklamasıyla ilgili olarak, "Bu tür taleplerimizi Trump'a ilettik" dedi.

Erdoğan ayrıca yarın Moskova'da yapılacak zirveyle ilgili olarak beklentisinin bölgede süratle ateşkes sağlayabilmek olduğunu söyledi.

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