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Başkan Erdoğan’dan Özgür Özel’e deprem tepkisi: İstanbul’un yolunu 5 gün sonra hatırladı

Başkan Erdoğan'dan Özgür Özel'e deprem tepkisi: İstanbul'un yolunu 5 gün sonra hatırladı

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Giriş: 28.04.2025 19:29
Başkan Recep Tayyip Erdoğan Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı’nın ardından önemli açıklamalarda bulundu. CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e deprem tepkisinde bulunan Başkan Erdoğan, 'İstanbul'un yolunu 5 gün sonra hatırladı. Deprem dayanışması için değil, yolsuzluk soruşturmasında yeni skandallara bant çekmek için geldi' dedi.
Başkan Erdoğan’dan Özgür Özel’e deprem tepkisi: İstanbul’un yolunu 5 gün sonra hatırladı
Başkan Erdoğan’dan Özgür Özel’e deprem tepkisi
Başkan Erdoğan'dan Özgür Özel'e deprem tepkisi
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