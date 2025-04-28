28 Nisan 2025, Pazartesi
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Başkan Erdoğan'dan Özgür Özel'e deprem tepkisi: İstanbul'un yolunu 5 gün sonra hatırladı
Başkan Recep Tayyip Erdoğan Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı’nın ardından önemli açıklamalarda bulundu. CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e deprem tepkisinde bulunan Başkan Erdoğan, 'İstanbul'un yolunu 5 gün sonra hatırladı. Deprem dayanışması için değil, yolsuzluk soruşturmasında yeni skandallara bant çekmek için geldi' dedi.