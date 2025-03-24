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Başkan Erdoğan’dan Özel’e sert tepki: Hukuki hesabı yargı önünde sorulacak!

Başkan Erdoğan'dan Özel’e sert tepki: Hukuki hesabı yargı önünde sorulacak!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 24.03.2025 18:35
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, "Genel Başkan dahil ana muhalefet partisi yöneticileri maalesef çok büyük bir şuursuzluk örneği sergilemiştir. Yolsuzluk, soygun, irtikâp, rüşvet iddialarına cevap vermek yerine 5 gün boyunca siyasi tarihimizin en basiretsiz, ahlak ve hukuk yoksunu açıklamalarına imza atmışlardır. Vandalların saldırılarında yaralanan polisimizin, zarar verilen milyarlarca liralık kamu malının tek sorumlusu sokak çağrısı yapan ana muhalefet partisi lideri ve şurekasıdır. Bunun siyasi hesabı Meclis'te hukuki hesabı yargı önünde sorulacaktır." ifadelerini kullandı.
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Başkan Erdoğan’dan Özel’e sert tepki: Hukuki hesabı yargı önünde sorulacak!
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