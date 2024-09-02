02 Eylül 2024, Pazartesi
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Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar: Darbe anayasasından kurtulmalıyız
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 2024-2025 Adli Yıl Açılış Töreni'nde (Yargıtay) önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, "Toplumun huzuru, refahı ve güvenliği için vazgeçilmez kavramlar vardır. Bunların en başında adalet yer alır. Mahkeme salonlarımızın duvarında yazan "Adalet mülkün temelidir" sözü devletin adaletle ayakta durduğunun delilidir." dedi.Başkan Erdoğan, 2 yeni uygulamanın harekete geçeceğini duyurdu. Öte yandan Başkan Erdoğan, yeni anayasa mesajı vererek, "Bir toplum sözleşmesi olarak bakıyoruz. Darbe anayasasından kurtulmalıyız" dedi.