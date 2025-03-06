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Başkan Erdoğan’dan net mesaj! Terörsüz Türkiye hedefine ulaşacağız

Başkan Erdoğan'dan net mesaj! "Terörsüz Türkiye hedefine ulaşacağız"

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 06.03.2025 20:34
Başkan Recep Tayyip Erdoğan Beştepe Millet Sergi Salonu'nda polis, jandarma, sahil güvenlik personeli ve güvenlik korucuları ile iftar programında konuştu. Başkan Erdoğan burada terörle mücadelede önemli mesajlar verdi. "Terörsüz Türkiye" vurgusu yapan Başkan Erdoğan "40 yıldır milletimizin kanını, canını ve kaynaklarını sömüren bir beladan kalıcı ve kati olarak kurtulmaya hiç olmadığı kadar yakınız. Terörsüz Türkiye hedefine ulaşacağız" dedi.
Başkan Erdoğan’dan net mesaj! Terörsüz Türkiye hedefine ulaşacağız
Terörsüz Türkiye hedefine ulaşacağız
"Terörsüz Türkiye hedefine ulaşacağız"
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