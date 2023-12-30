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Başkan Erdoğan’dan Necip Fazıl Kısakürek Ödülleri Töreni’nde önemli açıklamalar: Fatih’in emaneti Ayasofya’da zincirleri kırdık

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Giriş: 30.12.2023 22:42
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Atatürk Kültür Merkezi'nde Necip Fazıl Kısakürek Ödülleri Töreni’nde önemli açıklamalarda bulundu. Ayasofya sözlerinde Başkan Erdoğan ayakta alkışlandı ve konuşmasında, “Üstadın en büyük mücadelesiydi! Fatih'in emanetini asli kimliğine kavuşturduk.” mesajını verdi. Gençlere kritik bir de yerel seçim çağrısında bulunan Başkan Erdoğan, "31 Mart çok önemli, yeniden İstanbul'umuzu, Türkiye'mizi aslına rücu ettirmek için 31 Mart çok önemli." ifadelerine yer verdi.
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