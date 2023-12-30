31 Aralık 2023, Pazar
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Safir
- Ateş Kuşları
- Aldatmak
- Ben Bu Cihana Sığmazam
- Kardeşlerim
- Kuruluş Osman
-
Atv Eski Diziler
- Başım Belada
- Bir Küçük Gün Işığı
- Gül Masalı
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
- Adı Sevgi
- Kalp Yarası
- Hercai
- Yalnız Kurt
- Maria ile Mustafa
- Beni Bırakma
- Canevim
- Gel Dese Aşk
- Gençliğim Eyvah
- Sen Anlat Karadeniz
- Kimse Bilmez
- Akıncı
- Baş Belası
- Bozkır Arslanı Celaleddin
- İkimizin Sırrı
- Maraşlı
- Hakim
- Bir Zamanlar Çukurova
- Sevmek Zamanı
- İçimizdeki Ateş
- Destan
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
Başkan Erdoğan’dan Necip Fazıl Kısakürek Ödülleri Töreni’nde önemli açıklamalar: Fatih’in emaneti Ayasofya’da zincirleri kırdık
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Atatürk Kültür Merkezi'nde Necip Fazıl Kısakürek Ödülleri Töreni’nde önemli açıklamalarda bulundu. Ayasofya sözlerinde Başkan Erdoğan ayakta alkışlandı ve konuşmasında, “Üstadın en büyük mücadelesiydi! Fatih'in emanetini asli kimliğine kavuşturduk.” mesajını verdi. Gençlere kritik bir de yerel seçim çağrısında bulunan Başkan Erdoğan, "31 Mart çok önemli, yeniden İstanbul'umuzu, Türkiye'mizi aslına rücu ettirmek için 31 Mart çok önemli." ifadelerine yer verdi.