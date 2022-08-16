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Başkan Erdoğan'dan Malezya Kralı Al-Mustafa Billah Şah'a resmi karşılama töreni! 30 yıl sonra bir ilk...

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Giriş: 16.08.2022 17:57
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Malezya Kralı Sultan Abdullah Ri'ayatuddin Al-Mustafa Billah Şah'ı resmi törenle karşıladı. Şah'ın bu ziyareti yaklaşık 30 yıl aradan sonra Malezya'dan Türkiye'ye devlet başkanı seviyesinde yapılan ilk ziyaret olma özelliği taşıyor.

Malezya Kralı Sultan Abdullah Ri'ayatuddin Al-Mustafa Billah Şah, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın davetlisi olarak Ankara'ya geldi.

30 YIL SONRA İLK

Şah'ın bu ziyareti yaklaşık 30 yıl aradan sonra Malezya'dan Türkiye'ye devlet başkanı seviyesinde yapılan ilk ziyaret olma özelliği taşıyor.

RESMİ KARŞILAMA TÖRENİ

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Malezya Kralı Sultan Abdullah Ri'ayatuddin Al-Mustafa Billah Şah'ı resmi törenle karşıladı.

DEVLET NİŞANI VERİLECEK

Başkan Erdoğan, başbaşa görüşme sonrası Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde Devlet Nişanı Tevcih Töreni'ne katılacak.

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