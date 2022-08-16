16 Ağustos 2022, Salı
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Başkan Erdoğan'dan Malezya Kralı Al-Mustafa Billah Şah'a resmi karşılama töreni! 30 yıl sonra bir ilk...
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Malezya Kralı Sultan Abdullah Ri'ayatuddin Al-Mustafa Billah Şah'ı resmi törenle karşıladı. Şah'ın bu ziyareti yaklaşık 30 yıl aradan sonra Malezya'dan Türkiye'ye devlet başkanı seviyesinde yapılan ilk ziyaret olma özelliği taşıyor.
Malezya Kralı Sultan Abdullah Ri'ayatuddin Al-Mustafa Billah Şah, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın davetlisi olarak Ankara'ya geldi.
30 YIL SONRA İLK
Şah'ın bu ziyareti yaklaşık 30 yıl aradan sonra Malezya'dan Türkiye'ye devlet başkanı seviyesinde yapılan ilk ziyaret olma özelliği taşıyor.
RESMİ KARŞILAMA TÖRENİ
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Malezya Kralı Sultan Abdullah Ri'ayatuddin Al-Mustafa Billah Şah'ı resmi törenle karşıladı.
DEVLET NİŞANI VERİLECEK
Başkan Erdoğan, başbaşa görüşme sonrası Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde Devlet Nişanı Tevcih Töreni'ne katılacak.