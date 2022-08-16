Başkan Erdoğan'dan Malezya Kralı Al-Mustafa Billah Şah'a "Devlet Nişanı"

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Malezya Kralı Sultan Abdullah Ri'ayatuddin Al-Mustafa Billah Şah'ı resmi törenle karşıladı. Daha sonra Başkan Erdoğan ile Malezya Kralı Şah, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde görüştü. Basına kapalı görüşme yaklaşık 2,5 saat sürdü. Bu gelişmeler sonrası Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen törenle Başkan Erdoğan, Malezya Kralı Al-Mustafa Billah Şah'a "Devlet Nişanı" verdi. Diğer taraftan Şah'ın bu ziyareti yaklaşık 30 yıl aradan sonra Malezya'dan Türkiye'ye devlet başkanı seviyesinde yapılan ilk ziyaret olma özelliği taşıyor.

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