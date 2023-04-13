Başkan Erdoğan'dan Malatya'daki Temel Atma Töreni'nde kritik açıklamalar: 14 Mayıs'ta siyasi meftalara sandıkları mezar edin

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen illerde 93 bin 925 konut için temel atma çalışmaları sürüyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan Malatya'da Deprem Konutları Temel Atma ve 1442 Konut, 250 Köy Evi ile 47 Dükkan Anahtar Teslim Töreni'nde konuştu. Başkan Erdoğan, "Deprem bölgesi) Amacımız 319 binini bir yıl içinde teslim edecek şekilde 650 bin yeni konut ve köy evi yaparak şehirlerimizi normal hayatlarına döndürmek." dedi. Seçim için her yerden talimatlar alan 7'li masaya yüklenen Başkan Erdoğan, "Bu seçimler gelecek 5 seneyi değil, gelecek yarım asrını belirleyecek. Gelin 14 Mayıs'ta şu siyasi meftalara sandıkları mezar edin. Kimin ne yaptığı, kimin kimlerle yol yürüdüğü ortada. Şu CHP, PKK terör örgütünün parlamentodaki uzantılarıyla beraber yürümüyor mu? Örgütlerin Kandil'deki ağababaları talimat veriyor mu? Bu yavrularımızı dağa kaçıran bu terör örgütünün ağa babalarına uzantılarına PKK'ya YPG'ye bunlara 14 Mayıs'ta hep birlikte bir ders veriyor muyuz? Bu seçimlerde sadece ittifaklar ve adaylar rekabet etmiyor. Aynı zamanda batı buraya talimat veriyor." ifadelerine yer verdi.