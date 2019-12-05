Başkan Erdoğan'dan Londra'da önemli açıklamalar

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Londra'da Türk vatandaşlarıyla bir araya geldiği toplantının ardından önemli açıklamalarda bulundu. Türkiye'nin 17 yıl öncesine göre daha güçlü bir konumda olduğunun altını çizen Erdoğan, "Bugün üzerinde oyun oynanan değil, artık oyun bozan kararlı bir Türkiye var." dedi.

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan satır başları:

Londra'dan ana vatanınızı baba ocağınızı yurdunuzu ve mensubu olduğunuz milletinizi çok yakından takip ettiğiniz biliyorum.

Londra'dan ana vatanınızı baba ocağınızı yurdunuzu ve mensubu olduğunuz milletinizi çok yakından takip ettiğiniz biliyorum. Ülkemizin içinden geçtiği bu kritik dönemde dualarınızın desteklerinizin daima bizimle olduğunun farkındayım.

Bir kısmınız eğitim için bir kısmınız rıskı, bazılarınız ise ülkemizin vesayetle boğuştuğu dönemde kendisine daha iyi bir hayat kurmak için bu topraklara hicret ettiniz.

Bugün bir kez daha Türkiye'deki akrabalarınızın, dostlarınızın selamını getirdik.

Bugün 2002'ye göre ekonomisini 3,5 kat büyütmüş, ihracat rakamlarında her sene rekora koşan bir Türkiye var. Bugün 17 yıl öncesine göre çok daha güçlü bir Türkiye var.

Bugün kendi milli güvenliği için hiç kimsenin icazetini aramadan operasyon düzenleyen, dış politikası bağımsız bir Türkiye var.

Çok büyük bir memnuniyetle ifade etmek istiyorum. Türkiye emin ellerde. Bugün çok daha güçlü bir Türkiye var. Üzerinde oyun oynanan değil bölgesinde aktif rol alan bir Türkiye var.

Dünyada Türkiye'den daha çok mülteciye ev sahipliği yapan bir başka ülke yok. Bizim mülteciler için yaptığımız yatırımlar 30 milyar doları aştı.

Silah üzerinden, ölüm üzerinden, acı, kan, baskı ve tehdit üzerinden ülkemize kurulan tuzakların hepsi çöküyor.

Türkiye'yi terörle, şantajla terbiye edeceklerini zannedenler, hedeflerine ulaşamamanın mahcubiyetini yaşıyor.

Biz oradayız ve orayı bu teröristlerden temizleyene kadar oradan çıkmayacağız. Bizim Suriye'nin topraklarında gözümüz yok. Suriye topraklarında gözü olanlar orayı terk etsin.

Türkiye'yi terörle ve şantajla terbiye edeceklerini sananlar, hedeflerine ulaşamamanın mahcubiyetinde.

40 yıldır teröre çok kurban verdik. Bütün bunlar olurken kimse kapımızı çalmadı

Vatandaşlarımız ekonomik hayattaki başarılarını siyasete yansıtamıyor. Sizlerden daha örgütlü hareket etmenizi bekliyoruz.

Milli hassasiyetleri yüksek sivil toplum örgütlerine, birçok yere kıyasla Birleşik Krallık'ta daha fazla ihtiyacımız var. Bunun için çok daha örgütlü, organize ve dayanışma içinde hareket etmenizi bekliyoruz.

Terör örgütlerine bilabedel on binlerce tırla silah, mühimmat, araç gönderenler bize paramızla silah vermediler, araç gereç vermediler.

İslam bir barış dinidir. Dinimize asla terörü yaklaştıramazsınız, terörün yanına sıfat olarak İslam'ı koyamazsınız. Bu ifadeyi kullananları lanetliyorum.

Saygın ülkelerin saygısız bazı liderleri 'İslami terör' ifadesini kullanıyor. Bunu kabullenmemiz mümkün değil.