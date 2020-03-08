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Başkan Erdoğan'dan kritik açıklamalar!
Son dakika haberi... Başkan Erdoğan, Silivri'de kritik açıklamalarda bulundu. CHP'nin Kanal İstanbul projesi gerçekleşmesin diye gösterdiği çabaya dikkat çeken Erdoğan, ''Ey CHP zihniyeti, sizin gücünüz, kuvvetiniz Kanal İstanbul'u engelleyemeyecek, onu da yapacağız.'' ifadelerini kullandı. .
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