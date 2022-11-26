26 Kasım 2022, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Başkan Erdoğan'dan Konya'daki toplu açılış töreninde önemli açıklamalar |18 milyar liralık dev yatırım

Başkan Erdoğan'dan Konya'daki toplu açılış töreninde önemli açıklamalar |18 milyar liralık dev yatırım

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 26.11.2022 16:13
Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Konya'da "ASELSAN Konya Silah Sistemleri Fabrikası, Büyükşehir Yatırımları ve Afşar Barajı ile Yapımı Tamamlanan Diğer Tesislerin Toplu Açılış Töreni"nde önemli açıklamalarda bulundu. "Laf değil icraat yapıyoruz. Biz musluk açmıyoruz dikkat edin." diyen Başkan Erdoğan, CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na göndermede bulundu. Pençe Kılıç Harekatı mesajı veren Başkan Erdoğan, "Bu harekatlarla adım adım ülkemizi, sınırları ötesinden başlayarak her karışıyla güvenli hale getirmekte kararlıyız." dedi. Erdoğan, Konya'daki barınak vahşetine, "2 vicdansızın sebep olduğu görüntüleri üzüntüyle izledik. Hayvanlar da bize Allah'ın emanetidir asla zulüm etmeyeceğiz. Benzer görüntülerin yaşanmaması için tedbir alındı. Konunun yakından takibi olacağız." diyerek sert tepki gösteri.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Başkan Erdoğan’dan önemli açıklamalar
Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar
Konya’daki hayvan katliamı
Konya’daki hayvan katliamı
Ukrayna’nın Ankara Büyükelçisi A Haber’e konuştu
Ukrayna’nın Ankara Büyükelçisi A Haber’e konuştu
﻿MSB’den LHD Anadolu paylaşımı
﻿MSB'den LHD Anadolu paylaşımı
Bakan Varank’tan Mengü’ye tokat gibi yanıt
Bakan Varank'tan Mengü'ye tokat gibi yanıt
Konya Türkiye Yüzyılı’na hazır
Konya Türkiye Yüzyılı’na hazır
Bakan Karismailoğlu A Haber’de
Bakan Karismailoğlu A Haber'de
Dünden bugüne terör gerçeği
Dünden bugüne terör gerçeği
Belediyelerde terör soruşturması
Belediyelerde terör soruşturması
Depremde hasar gören cami yıkıldı
Depremde hasar gören cami yıkıldı
Teröristlerin tünel ağı
Teröristlerin tünel ağı
7 PKK’lı etkisiz hale getirildi
7 PKK'lı etkisiz hale getirildi
Daha Fazla Video Göster