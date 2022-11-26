26 Kasım 2022, Cumartesi
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Başkan Erdoğan'dan Konya'daki toplu açılış töreninde önemli açıklamalar |18 milyar liralık dev yatırım
Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Konya'da "ASELSAN Konya Silah Sistemleri Fabrikası, Büyükşehir Yatırımları ve Afşar Barajı ile Yapımı Tamamlanan Diğer Tesislerin Toplu Açılış Töreni"nde önemli açıklamalarda bulundu. "Laf değil icraat yapıyoruz. Biz musluk açmıyoruz dikkat edin." diyen Başkan Erdoğan, CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na göndermede bulundu. Pençe Kılıç Harekatı mesajı veren Başkan Erdoğan, "Bu harekatlarla adım adım ülkemizi, sınırları ötesinden başlayarak her karışıyla güvenli hale getirmekte kararlıyız." dedi. Erdoğan, Konya'daki barınak vahşetine, "2 vicdansızın sebep olduğu görüntüleri üzüntüyle izledik. Hayvanlar da bize Allah'ın emanetidir asla zulüm etmeyeceğiz. Benzer görüntülerin yaşanmaması için tedbir alındı. Konunun yakından takibi olacağız." diyerek sert tepki gösteri.