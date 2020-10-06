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Başkan Erdoğan'dan KKTC Su Hattı'nın açılışında önemli açıklamalar

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Giriş: 06.10.2020 17:51
Başkan Erdoğan, KKTC Başbakanı Ersin Tatar ile birlikte Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Su Temin Projesi Boru Hattı Onarımını Müteakip Su Verme Töreni'ne katıldı. Başkan Erdoğan, "Dünyada ilk defa uygulanan askıda borulu sistemle Anamur'da inşaa ettiğimiz Alaköprü Barajı'ndan alınan suyu Kuzey Kıbrıs'taki Geçitköy Barajı'na aktardık." şeklinde konuşurken, KKTC Başbakanı Ersin Tatar da Kapalı Maraş konusuyla ilgiyi son gelişmeleri açıkladı.
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