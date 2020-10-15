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Başkan Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'nun 'erken seçim' çağrısına sert tepki: Bunlar kabile devletlerinin yaptığı işler

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Giriş: 15.10.2020 15:50
Güncelleme:15.10.2020 15:55
Son dakika haberine göre Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen 2020-2021 Yükseköğretim Akademik Yılı Açılış Töreni'nde önemli açıklamalarda bulunan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Ne erken seçimi, Dünyanın hangi gelişmiş ülkesinde belirlenen zamanın dışında seçime gidiliyor, bunlar kabile devletlerinin yaptığı işler" diyerek Kılıçdaroğlu'nun erken seçim çağrısına sert çıktı. Başkan Erdoğan, "Milletten alamadığı gücü başka yerlerden devşirmeye çalışanların heveslerini kursaklarında bırakacağız." diye konuştu.

İşte Başkan Erdoğan'ın açıklamasının o kısmı:

KILIÇDAROĞLU'NUN ERKEN SEÇİM ÇAĞRISI
Çıkıyorlar 'erken seçim'. Ne erken seçimi ya? Dünyanın hangi gelişmiş ülkesinde belirlenen zamanın dışında bir seçime gidilir? Bunlar kabile devletlerinin yaptıkları işlerdir. Bakarsınız 3 ayda bir, 6 ayda bir, senede bir seçime giderler. Gelişmiş olan, gelişmekte olan bir ülkede böyle bir şeyi göremezsiniz. Amerika'da, Batı'da böyle bir şeyi görür müsünüz? Hayır. Türkiye artık eski Türkiye değil. Yeni Türkiye'de belirlenen zaman neyse, ilan edilen zaman neyse, şimdi de 2023'ün Haziran'ıdır ve 2023'ün Haziran'da seçim yapılacaktır. Onu öne almak falan söz konusu değildir. Bunu bilmeleri lazım.

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