Başkan Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na 17/25 aralık tepkisi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 14 Mayıs öncesi Kayseri mitinginde açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan'ın on binlerce Kayserili coşkulu şekilde takip etti. Başkan Erdoğan, Kayseri'de meydanda 135 bin kişinin bulunduğunu açıklarken "Bu bir rekor" ifadelerini kullandı. Başkan Erdoğan, yaklaşık 1 milyon küçük esnafa emeklilik müjdesi vererek prim ödeme gün sayısının 7200'e düşürüleceğini açıkladı. Başkan Erdoğan ayrıca CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 17/25 Aralık kumpası ile ilgili sözlerine tepki göstererek "Madem kumpas olduğunu biliyordun, neden iftira attın?" dedi.