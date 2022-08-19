Başkan Erdoğan'dan Kemal Kılıçdaroğlu'nun YSK açıklamasına sert tepki: Hayatı yalan! Bu adama bedel ödetmeli

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Türkiye'deki mültecilerin gelecek seçimde oy kullanacağını öne sürerek, "Bizim elimizdeki seçmen bilgileri Yüksek Seçim Kurulu'nun elinde de yok, her bir seçmeni, ilk kez sandığa gidip oy kullanacak seçmenleri de biliyoruz, evlerini, adreslerini de biliyoruz." dedi. Kılıçdaroğlu'nun infiale neden olan bu sözlerine Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan da tepki geldi. "Adamın hayatı yalan" diyen Başkan Erdoğan, "Yargıya taşımak suretiyle artık bu adama bedel ödetmeli." ifadelerini kullandı.

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