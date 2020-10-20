Başkan Erdoğan'dan Karadeniz'deki yeni gaz rezerviyle ilgili flaş açıklama

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, kritik Kabine Toplantısı'nın ardından ulusa seslendi. Karadeniz'de keşfedilen yeni gaz rezerviyle ilgili müjde veren Başkan Erdoğan, Fatih gemisinin Tuna-1 kuyusundaki sondaj çalışmalarını tamamladığını belirtti. Başkan Erdoğan, ''Gazın sisteme verilmesiyle milletimiz bu hizmete daha hesaplı ulaşma imkanı elde edecektir. Buradan elde edilecek kazancın her kuruşu yine milletimiz için harcanacaktır.'' dedi.