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Başkan Erdoğan’dan kanlı tehcir plana sert tepki: Filistin’e yönelik ikinci bir Nekbe planı kabul edilemez

Başkan Erdoğan'dan kanlı tehcir plana sert tepki: Filistin'e yönelik ikinci bir Nekbe planı kabul edilemez

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 11.03.2025 20:37
Başkan Erdoğan, 'Filistinlilerle Kardeşlik İftarı' programında açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, 'Filistinlileri topraklarından sürgün ederek Filistin halkına ikinci bir Nekbe felaketi yaşatmaya dönük projelerin hiçbiri kabul edilemez. Filistin'in tapusu Filistinli kardeşlerimizin elindedir.' dedi.
Başkan Erdoğan’dan kanlı tehcir plana sert tepki: Filistin’e yönelik ikinci bir Nekbe planı kabul edilemez
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