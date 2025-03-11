11 Mart 2025, Salı
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Başkan Erdoğan'dan kanlı tehcir plana sert tepki: Filistin'e yönelik ikinci bir Nekbe planı kabul edilemez
Başkan Erdoğan, 'Filistinlilerle Kardeşlik İftarı' programında açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, 'Filistinlileri topraklarından sürgün ederek Filistin halkına ikinci bir Nekbe felaketi yaşatmaya dönük projelerin hiçbiri kabul edilemez. Filistin'in tapusu Filistinli kardeşlerimizin elindedir.' dedi.