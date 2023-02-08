Başkan Erdoğan’dan Kahramanmaraş’ta deprem bölgesinde önemli açıklamalar

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen yerlerde incelemelerde bulunmak üzere bölgeye geldi. Ziyaret ettiği çadır kentte açıklamalarda bulunan Başkan Erdoğan, "Can kaybı sayımız 8 bin 574, yaralı sayımız ise 49 bin 133" dedi. Başkan Erdoğan, deprem bölgesi ilan edilen 10 ilde 1 yıl içinde toplu konutlar yapılacağını da açıkladı.

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