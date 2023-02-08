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Başkan Erdoğan’dan Kahramanmaraş’ta deprem bölgesinde önemli açıklamalar

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Giriş: 08.02.2023 14:14
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen yerlerde incelemelerde bulunmak üzere bölgeye geldi. Ziyaret ettiği çadır kentte açıklamalarda bulunan Başkan Erdoğan, "Can kaybı sayımız 8 bin 574, yaralı sayımız ise 49 bin 133" dedi. Başkan Erdoğan, deprem bölgesi ilan edilen 10 ilde 1 yıl içinde toplu konutlar yapılacağını da açıkladı.
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