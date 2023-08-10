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Başkan Erdoğan’dan Kahramanmaraş Kentsel Dönüşüm Toplu Temel Atma Töreni’nde önemli açıklamalar

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Giriş: 10.08.2023 14:45
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nden canlı bağlantıyla Kahramanmaraş Kentsel Dönüşüm Toplu Temel Atma Töreni'ne katıldı. Başkan Erdoğan, "325 konteyner kentte 178 bin 350 konteynerin kurulumu yapılmıştır. 15 Ağustos'a kadar inşallah tesislerde ve çadırlarda kalan az sayıdaki vatandaşımızı konteynerlere yerleştirmiş olacağız." dedi. Öte yandan muhalefete kentsel dönüşüm eleştirisinde bulunan Başkan Erdoğan, “Son Seçim sürecinde meselenin bu kadar masum olmadığını anladık. CHP'nin kentsel dönüşüme saldırısının gerisinde halk düşmanlığı var. Bunlar vatandaşa hizmet etmez.” İfadelerine yer verdi.
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