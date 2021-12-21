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Başkan Erdoğan'dan Kabine Toplantısının ardından flaş açıklamalar: Ekonomide yeni dönem

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Giriş: 21.12.2021 00:40
Başkan Recep Tayyip Erdoğan çok sayıda önemli konunun ele alındığı Kabine Toplantısının ardından canlı yayında son dakika açıklamalarında bulunuyor. Başkan Erdoğan kurda yaşanan dalgalanmayı durdurmak adına çok sayıda yeni aracın devreye alınacağını duyurdu. Bu kapsamda Başkan Erdoğan "İnsanlarımızın bankadaki TL varlığını, mevduat kazancı kur artışından yüksekse bu getiriyi elde edecek. Kur getirisi mevduat kazancının üstünde ise aradaki fark doğrudan vatandaşımıza ödenecek bu kazanç stopaj vergisinden muaf tutulacak." ifadelerini kullandı.
Başkan Erdoğan’dan Kabine Toplantısının ardından flaş açıklamalar
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