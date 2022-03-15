Başkan Erdoğan’dan Kabine Toplantısı sonrası önemli açıklamalar! Rusya ve Ukrayna için yeni adım

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrası kritik açıklamalarda bulundu. Türkiye’nin Rusya ve Ukrayna için yürüttüğü kararlı diplomasi için açıklama yapan Başkan Erdoğan, “Türkiye'nin önemi bir kez daha anlaşıldı” ifadelerine yer verdi. Ayrıca, Başkan Erdoğan, Rusya ve Ukrayna arasındaki krizin son bulması adına, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun Rusya ve Ukrayna’ya gideceğini duyurdu. Öte yandan Başkan Erdoğan, yarın Polonya Cumhurbaşkanı Duda'nın Türkiye'ye geleceğini bildirdi. Muhalefete anayasa konusunda tepki gösteren Başkan Erdoğan, “Yurt dışında hazırlanmış raporu kendi metinleriymiş gibi sunuyorlar” sözleriyle yüklendi.

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