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Başkan Erdoğan'dan Kabine Toplantısı sonrası önemli açıklamalar

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Giriş: 31.01.2022 18:44
Son dakika haberi... Kabine Toplantısı Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde bugün Beştepe'de toplandı. Başkan Erdoğan, Kabine toplantısının ardından açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, elektrikte kademeli tarifelendirme ile ilgili, "En düşük tarifede günlük 5 kilovat olarak hesaplanan elektrik tüketim tutarını 7 kilovata dolayısıyla aylık tüketimi 150 kilovattan 210 kilovata çıkarıyoruz" dedi. Öte yandan Erdoğan, "2022 yılında tarımsal destekleme bütçesini 3,2 milyar liralık ilaveyle 29 milyar liraya çıkardığımızın müjdesini paylaşmak istiyorum." açıklamasını yaptı. Destak paketini duyuran Başkan Erdoğan, "Kredi Garanti Fonu kefaleti ile kullandırılacak 3 yeni destek paketi ile firmalarımıza 60 milyar liralık bir kefalet limiti açıyoruz." dedi. .
Başkan Erdoğan’dan Kabine Toplantısı sonrası önemli açıklamalar
Başkan Erdoğan'dan Kabine Toplantısı sonrası önemli açıklamalar
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