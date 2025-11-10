10 Kasım 2025, Pazartesi
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Diziler
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Televizyon
- Otomobil
Başkan Erdoğan'dan 'ittifak' açıklaması: Herhangi bir sıkıntı yok
Başkan Recep Tayyip Erdoğan Azerbaycan ziyaretini tamamlayarak yurda döndü. Uçakta ise gazetecilerin sorularını yanıtladı. Cumhur İttifakı’nda çatlak iddiaları ile ilgili "Aramızda herhangi bir sıkıntı söz konusu değil" dedi. Hafta içi MHP lideri Devlet Bahçeli ile görüşebileceği de sinyalini verdi.