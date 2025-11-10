10 Kasım 2025, Pazartesi

Başkan Erdoğan'dan 'ittifak' açıklaması: Herhangi bir sıkıntı yok

Başkan Erdoğan'dan 'ittifak' açıklaması: Herhangi bir sıkıntı yok

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 10.11.2025 08:56
Başkan Recep Tayyip Erdoğan Azerbaycan ziyaretini tamamlayarak yurda döndü. Uçakta ise gazetecilerin sorularını yanıtladı. Cumhur İttifakı’nda çatlak iddiaları ile ilgili "Aramızda herhangi bir sıkıntı söz konusu değil" dedi. Hafta içi MHP lideri Devlet Bahçeli ile görüşebileceği de sinyalini verdi.
