Başkan Erdoğan’dan ’ittifak’ açıklaması: Herhangi bir sıkıntı yok

Başkan Recep Tayyip Erdoğan Azerbaycan ziyaretini tamamlayarak yurda döndü. Uçakta ise gazetecilerin sorularını yanıtladı. Cumhur İttifakı’nda çatlak iddiaları ile ilgili "Aramızda herhangi bir sıkıntı söz konusu değil" dedi. Hafta içi MHP lideri Devlet Bahçeli ile görüşebileceği de sinyalini verdi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN