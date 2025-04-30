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Başkan Erdoğan’dan İtalya dönüşü flaş mesajlar

Başkan Erdoğan’dan İtalya dönüşü flaş mesajlar

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 30.04.2025 16:25
Başkan Erdoğan, İtalya'ya yaptığı ziyaretin ardından dönüş yolunda gazetecilere genel bir değerlendirmede bulundu ve soruları yanıtladı. Erdoğan, İtalya ile iş birliğini savunma sanayisinin yanı sıra havacılık ve uzay gibi alanlara da taşımak istediklerini söyledi. Terörsüz Türkiye konusunda da konuşan Erdoğan, 'Bu konuda istihbarat teşkilatımız çalışmalarını devam ettiriyor.' dedi. Suriye'de terör örgütü SDG'nin 'federatif yapı' talebine de değinen Erdoğan, 'Federatif yapı konusu ise ham hayalden öteye gitmeyen bir husustur.' ifadelerini kullandı. Başkan Erdoğan Suriye'deki en büyük riskin terör örgütleri olduğunun bir kez daha altını çizdi. Türkiye'nin ABD ile ilişkileriyle ilgili de konuşan Erdoğan, 'Sayın Trump ile ilk fırsatta yüz yüze görüşmemizi yapacağız.' dedi. A Haber Spikeri Banu El detayları anlattı.
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