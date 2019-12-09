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09.12.2019

Başkan Erdoğan'dan İslam İşbirliği Teşkilatı Sosyal İşler Bakanları Zirvesi'nde önemli açıklamalar

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da düzenlenen İslam İşbirliği Teşkilatı Sosyal İşler Bakanları Zirvesi toplantısında gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, "Bugün dünya nüfusunun yaklaşık 4'te birini oluşturan Müslümanlar maalesef güçleriyle orantılı, siyasi etkiye ekonomik, sosyal ve kültürel gelişmişlik düzeyine sahip değiller." dedi. Başkan Erdoğan, Fransa'nın başkenti Paris'te, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un emeklilik reformu planına karşı başlatılan protestolara ilişkin, "Paris'te sarı yelekliler çıktı, hadi çöz bakalım, durdur bakalım. Niye durduramıyorsun? Alma mazlumun ahını, çıkar aheste aheste." ifadelerine yer verdi.

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