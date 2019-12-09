BİZE ULAŞIN
09.12.2019
Başkan Erdoğan'dan İslam İşbirliği Teşkilatı Sosyal İşler Bakanları Zirvesi'nde önemli açıklamalar
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da düzenlenen İslam İşbirliği Teşkilatı Sosyal İşler Bakanları Zirvesi toplantısında gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, "Bugün dünya nüfusunun yaklaşık 4'te birini oluşturan Müslümanlar maalesef güçleriyle orantılı, siyasi etkiye ekonomik, sosyal ve kültürel gelişmişlik düzeyine sahip değiller." dedi. Başkan Erdoğan, Fransa'nın başkenti Paris'te, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un emeklilik reformu planına karşı başlatılan protestolara ilişkin, "Paris'te sarı yelekliler çıktı, hadi çöz bakalım, durdur bakalım. Niye durduramıyorsun? Alma mazlumun ahını, çıkar aheste aheste." ifadelerine yer verdi.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.