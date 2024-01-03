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Başkan Erdoğan’dan İran’a taziye mesajı! İran'ı sarsan terör saldırısı: 103 ölü

ahaber.com.tr
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Giriş: 03.01.2024 17:29
Başkan Erdoğan İran'daki terör saldırısı ile ilgili taziye mesajı paylaştı. Başkan Erdoğan: "İran'ın Kirman eyaletindeki menfur terör saldırılarından derin üzüntü duyduk. Dost ve kardeş İran halkına başsağlığı dileklerimi iletiyorum" ifadelerini kullandı.
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