Başkan Erdoğan'dan İran ateşkesi sonrası sabotaj uyarısı: Dikkatli olunmalı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan ABD ve İran arasında varılan ateşkes anlaşmasının ardından süreci memnuniyetle karşıladıklarını vurgulanarak kritik açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan barış mesajında kalıcı çözümlere karşı Türkiye'nin desteğinin süreceğini vurgulayarak "Bölgemizde barışın, istikrarın ve huzurun tesisine yönelik her türlü çabayı desteklemeye, diplomasi ve uluslararası hukuk temelinde kalıcı çözümlere katkı sunmaya devam edeceğiz." dedi. Erdoğan açıklamalarının devamında olası sabotajlara karşı uyarıda bulunarak "İmzaların atılacağı güne kadarki süreçte gerilimi tırmandıracak söylem, tahrik ve eylemlerden kaçınılması ve olası sabotajlara karşı dikkatli olunması gerektiğinin altını önemle çiziyorum." ifadelerini kullandı.