İstanbul'un simgesi Haydarpaşa yeniden göründü: Tarihi yapıda iskeleler kalktı

İstanbul’un tarihi simgelerinden Haydarpaşa Garı’nda sürdürülen kapsamlı restorasyon çalışmalarında önemli bir eşik aşıldı. Marmara Denizi’ne cepheli üç ana yüzeyde gerçekleştirilen restorasyon ve konservasyon uygulamaları tamamlanırken, yapı çevresindeki iş iskeleleri de kaldırıldı. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, çalışmalara ilişkin değerlendirmesinde "Haydarpaşa, yıllar sonra yeniden tarihi silüetteki yerini almaya başladı." ifadelerini kullandı.