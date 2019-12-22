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22.12.2019

Başkan Erdoğan'dan İlim Yayma Ödül Töreni'nde önemli açıklamalar |Video

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Dolmabahçe Sarayı'nda İlim Yayma Ödül Töreni'nde açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, "Geçmişin acı tatlı tecrübelerinden ders alarak istikbale odaklanacağız. Türkiye olarak bu sürece öncülük etme görevi bize düşüyor. Yapmamız gereken çok şey var. İstikamet çizilmiş, kutlu yürüyüş başlamıştır." dedi.

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