Başkan Erdoğan'dan G-20 Zirvesi'nde Covid-19 mesajı: Son asrın en ciddi sağlık krizi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan G-20 zirvesi öncesi bir mesaj paylaştı. Başkan Erdoğan, “Bu seneki G-20 Liderler Zirvemizi maalesef Covid-19 salgını sebebiyle sanal ortamda düzenlemek durumundayız.” dedi. Başkan Erdoğan video mesajında Covid-19 salgınına ilişkin, "Son asrın en ciddi sağlık krizi olarak nitelendirilen bu salgın, ekonomiden ticarete eğitimden beşeri ilişkilerimize kadar hayatımızı derinden etkiliyor. Salgın dini dili bölge, renk ayrımı olmadan hepimizin büyük insanlık ailesinin üyeleri olduğumuzu bir kez daha hatırlatmıştır" ifadelerini kullandı. Öte yandan Başkan Erdoğan mesajında Türkiye'nin 156 ülke ve 9 uluslararası kuruluşun destek olduğuna dikkat çekti.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan G-20 zirvesi öncesi bir video mesaj paylaştı.

Başkan Erdoğan video mesajında Covid-19 salgınına ilişkin, "Son asrın en ciddi sağlık krizi olarak nitelendirilen bu salgın, ekonomiden ticarete eğitimden beşeri ilişkilerimize kadar hayatımızı derinden etkiliyor. Salgın dini dili bölge, renk ayrımı olmadan hepimizin büyük insanlık ailesinin üyeleri olduğumuzu bir kez daha hatırlatmıştır" ifadelerini kullandı.

Öte yandan Başkan Erdoğan mesajında Türkiye'nin 156 ülke ve 9 uluslararası kuruluşun destek olduğuna dikkat çekti.

Başkan Erdoğan, "Koronavirüs salgının, dünyanın en büyük ekonomilerini aynı çatı altında buluşturan G-20'nin sorumluluğunu ve önemini de artırdığına inanıyorum. Riyad Zirvesi'nde alacağımız kararlar sadece salgının olumsuz etkilerinin azaltılmasında değil, G-20 ile ilgili beklentilerin karşılanmasında da etkili olacaktır. Küresel bir sorun karşısında, küresel dayanışmanın değerini çok daha iyi anladığımız bir dönemde gerçekleşen G-20 Liderler Zirvesi'nin ülkelerimiz ve tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını Allah'tan diliyorum." ifadeleriyle mesajını tamamladı.

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