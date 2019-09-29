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29.09.2019

Başkan Erdoğan'dan flaş sözler: Uyuyan devi uyandırdılar sonuçlarına da katlanacaklar |Video

Son dakika haberi... MİLGEM Projesi kapsamında üretilen 4'üncü ve son Ada sınıfı korvet gemisi olan TCG Kınalıada'nın (F-514) hizmete giriş törenine katılan Başkan Recep Tayyip Erdoğan yaptığı konuşmada Batı'ya sert çıktı. "Teçhizat ve mühimmatlar konusunda Türkiye'nin çektiği sıkıntıları asla unutmadık" diyen Başkan Erdoğan, savunma sanayindeki yerli ve milli üretim atılımındaki başarıya dikkat çekti. Türkiye düşmanlarına 'hodri meydan' mesajı gönderen Erdoğan, "Özellikle son 6 yıldır birbiri ardına yaşadığımız sıkıntıların sebebi de Türkiye'yi bu hedeflerine ulaşmasına engel olmaktır. Hep söyledim başaramayacaklar. Madem uyuyan devi uyandırdılar bunun da sonuçlarına katlanacaklar." ifadelerini kullandı.

Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, MİLGEM Projesi kapsamında üretilen 4'üncü ve son Ada sınıfı korvet gemisi olan TCG Kınalıada'nın (F-514) hizmete giriş törenine katıldı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan burada yaptığı konuşmada;

Gemi makinelerinden deniz toplarına, füzelere, torpidolara, elektronik sistemlere kadar her alanda yerli ve milli imkanları en üst seviyeye çıkarmakta kararlıyız. Proje ortağı olduğumuz F-35 uçakları konusunda yaşananlar, bizim bu alandaki kararlığımızı daha da artırmıştır. Nasıl İHA'larımızı, SİHA'larımızı, uydularımızı geliştirip, uçurduysak inşallah kendi savaş uçağımıza da kavuşacağız. Uyuyan devi uyandırdılar sonuçlarına da katlanacaklar! Hep söylediğim gibi, başaramayacaklar. Madem uyuyan devi uyandırdılar sonuçlarına da katlanacaklar.

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