Başkan Erdoğan'dan flaş "infaz kanunu" açıklaması

Başkan Erdoğan, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilen infaz kanunu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. Erdoğan, "Yeni infaz düzenlemesi, uygulamadaki sıkıntılar yanında, milletimizin ve kamu vicdanının hassasiyetlerini de dikkate alarak hazırlanmıştır." dedi. Öte taraftan AK Parti ve MHP'nin gayretiyle teklife dönüşen ve genel kurulda kabul edilen bu düzenleme oldukça önemli yenilikler getiriyor." diyen Erdoğan, "Bu kanun, onay için bize geldikten sonra hızla incelemesini tamamlayıp Resmi Gazete'de yayınlatmak suretiyle yürürlüğe sokacağız." ifadelerini kullandı.