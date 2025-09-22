Başkan Erdoğan'dan Filistin Zirvesi'nde net mesaj! "İsrail Gazze'den çekilmeli"

23 Eylül 2025, Salı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 22.09.2025 23:54
Güncelleme:22.09.2025 23:54
Başkan Erdoğan, Birleşmiş Milletler Genel Merkezi’nde “Filistin Meselesine Çözüm Bulunması ve İki Devletli Çözümün Hayata Geçirilmesi Konulu Yüksek Düzeyli Uluslararası Konferansı'nda açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, İsrail'in Gazze'den çekilmesi gerektiğini vurgulayarak, "Bugün Filistin davası artık dünyaya mal olmuştur. Netanyahu hükümetinin amacı, Filistin Devleti'nin kurulmasını imkânsız hale getirmek, Filistin halkını da mümkün olduğunca göçe zorlamaktır. Artık ateşkesin ilanı, Gazze'ye insani yardımların engelsiz şekilde girişinin sağlanması ve İsrail'in Gazze'den güçlerini çekmesi gerekiyor." dedi.
